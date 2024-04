Η «ανατροπή» που επιθυμεί ο Κασσελάκης και τα πολλά μέτωπα της Κουμουνδούρου

Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του κόμματος προχωρά σε «ενέσεις» τόνωσης ηθικού των ψηφοφόρων του κόμματος και παράλληλα επιχειρεί να δείξει στους αμφιταλαντευόμενους και αναποφάσιστους πολίτες πως η ψήφος στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πάει χαμένη