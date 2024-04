Μητσοτάκης: Πάνω από 3 δισ. η αποκατάσταση των ζημιών του “Daniel” και του “Elias”

Your browser does not support the audio element.

Από τα 3 δισ. ευρώ, το 1,4 δισ. αφορά τις οδικές και τις σιδηροδρομικές υποδομές – Σημαντικός ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόρων – Ως τα τέλη του 2025 θα παραδοθεί όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, δήλωσε ο πρωθυπουργός