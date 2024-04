Άρειος Πάγος: Ποια κόμματα θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές, ποια «κόβονται»

Your browser does not support the audio element.

Αρκετά κόμματα δεν κατέβαλαν το προβλεπόμενο από την εκλογική νομοθεσία παράβολο των 20.000 ευρώ, με συνέπεια να τεθούν αυτομάτως εκτός ευρωεκλογών