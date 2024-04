«Κόντρα» μεταξύ Ερντογάν και Σταϊνμάιερ για Χαμάς και Ισραήλ – «Μπηχτή» Τούρκου προέδρου και για τα Eurofighter

Τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τις δυο πλευρές να διαφωνούν στο θέμα της Γάζας.

«Θέλουμε πλέον να βγάλουμε από την ατζέντα μας τους περιορισμούς στην αμυντική βιομηχανία. Ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα, στον τομέα άμυνας η Τουρκία και η Γερμανία δεν θα μιλήσουν πλέον για τα εμπόδια, αλλά για τα σχέδια συμπαραγωγἠς» ήταν η «μπηχτή» του Τούρκου προέδρου για τα Eurofighter. Το Βερολίνο δεν συναινεί στην πώληση Eurofighters στην Άγκυρα.

President @RTErdogan welcomed President Frank-Walter Steinmeier of the Federal Republic of Germany, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/uy0cX7rQK1

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 24, 2024