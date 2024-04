Μπέος για Κωνσταντοπούλου: «Έχω μάθει να την πέφτω στις γυναίκες, όχι να μου την πέφτουν»

Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Βόλου δίνει συνέχεια στο περιστατικό με την Ζωή Κωνσταντοπούλου την περασμένη Δευτέρα στο προαύλιο του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου