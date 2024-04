Ξύλο στη Βουλή: Πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών έπιασε από το λαιμό βουλευτή της Ελληνικής Λύσης – Φωτογραφίες Πολιτική 12:27, 24.04.2024 UPDATE: 12:51

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κ. Φλώρος έπιασε από τον λαιμό τον Β. Γραμμένο και τον έριξε στο πάτωμα – «Νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε στοιχειωδώς σε ανθρώπους. Μέσω του κανονισμού, τον απομακρύνω με την φρουρά για 15 ημέρες από τις διαδικασίες.