Σε σταθερές «ράγες» βαδίζει η ΝΔ – Ο παράγοντας που θα κρίνει τη δεύτερη θέση

Your browser does not support the audio element.

Η κυβερνώσα παράταξη διατηρεί δυνάμεις που είναι κοντά στις ευρωεκλογές του 2019 και το άθροισμα των δυο κομμάτων που την ακολουθούν εξακολουθεί να είναι μικρότερο