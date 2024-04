Στο Αυτόφωρο στέλνει τον Φλώρο ο Τασούλας μετά το ξύλο στη Βουλή – Κρατείται στο φρουραρχείο

Στο Αυτόφωρο στέλνει τον Φλώρο ο Τασούλας μετά το ξύλο στη Βουλή – Έφτασε στη ΓΑΔΑ Πολιτική 13:44, 24.04.2024 UPDATE: 14:47

Η κατηγορία θα είναι βιαιοπραγία εναντίον βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του – Ο Κ. Φλώρος κρατήθηκε στο φρουραρχείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ – Για ευφάνταστους διαλόγους κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, αναφορικά με όσα είπε ο κ. Φλώρος ότι προηγήθηκαν