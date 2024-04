Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Κωνσταντίνος Φλώρος μετά το ξύλο στη Βουλή – Τι ισχυρίστηκε

Ανακρίτρια και εισαγγελέας επέβαλαν στον ανεξάρτητο βουλευτή όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 τον Βασίλη Γραμμένο