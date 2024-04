Η «βεντέτα» που έφερε την επίθεση Φλώρου σε Γραμμένο – Το χρονικό του πρωτοφανούς επεισοδίου

Σήμερα το μεσημέρι η απολογία Φλώρου που κατηγορείται για κακούργημα – Η φιτιλιά που οδήγησε στην ανάφλεξη άναψε στη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας, όταν συζητιόταν η πρόταση για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση σε βάρος του από τον πατέρα του Κ. Φλώρου για συκοφαντική δυσφήμηση