Ο Κασσελάκης συναντήθηκε με τον πατέρα που κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση του παιδιού του στη Νίσυρο (βίντεο)

Η υπόθεση έχει ανοίξει του «ασκούς του Αιόλου» στη μικρή κοινωνία της Νισύρου καθώς μετά την καταγγελία διαπιστώθηκε ότι και άλλα παιδιά είχαν πέσει -σύμφωνα πάντα με καταγγελίες- θύματα του αρχαιοφύλακα