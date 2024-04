Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Δεν θα κάνουμε ό,τι μας λέει ο Βελόπουλος ή οποιοσδήποτε πολιτικός – Βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε μεταξύ άλλων τη συνεργασία που απαιτείται ανάμεσα σε Εκκλησία και Κράτος και επισήμανε ότι «ο καθένας έχει τις απόψεις του, μένει στις απόψεις του και παλεύει γι’ αυτές» – «Θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία μας θεσμικά ήταν, είναι και παραμένει στενή» είπε ο πρωθυπουργός.