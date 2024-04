Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο Λονδίνο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Your browser does not support the audio element.

Οι συνομιλίες των κ. Γεραπετίτη και Φιντάν εστίασαν επίσης στις διμερείς σχέσεις και σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.