Μήνυμα Κικίλια: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς εξ αμελείας – Η ανευθυνότητα και η αδιαφορία δεν μένουν ατιμώρητες

Your browser does not support the audio element.

“Προειδοποιώ ότι ο εξ αμέλειας εμπρησμός επισύρει πλέον σημαντικές ποινές και ταυτόχρονα κάνω έκκληση προς όλους να προστατεύσουμε τις ζωές, τις περιουσίες και το φυσικό πλούτο της χώρας μας”