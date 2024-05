Οι αμφίβολες κινήσεις της Fed περιπλέκουν τις αποφάσεις των επενδυτών

Τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό παρέμειναν ισχυρότερα από ό,τι αναμενόταν, μειώνοντας τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια σύντομα.

Ενώ οι βραχυπρόθεσμες θέσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δημοσίου επεκτάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η ροή των δικαιωμάτων προαίρεσης υποδηλώνει αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed για φέτος.

Η τοποθέτηση των επενδυτών καλύπτει τα πιο ακραία dovish και hawkish σενάρια που τιμολογούνται για το τρέχον έτος, συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμίσεων που στοχεύουν σε ένα επιτόκιο της τάξης του 3% από την πρόβλεψη της FOMC τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι περίπου του 5% που τιμολογείται επί του παρόντος στην αγορά των swaps.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχουν επίσης βασιστεί σε υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ ακόμη και τα στοιχήματα για μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων ήταν επίσης δημοφιλή.

Η τακτική τοποθέτηση στα κρατικά ομόλογα ήταν επιθετικά βραχυπρόθεσμη τις τελευταίες ημέρες, με το ανοιχτό ενδιαφέρον να αυξάνεται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς οι αποδόσεις επεκτάθηκαν σε νέα ετήσια υψηλά, με το 2ετές να ξεπερνά το 5% και το 10ετές να κινείται πάνω από το 4,7%.

Νέα κεφάλαια ρέουν και στις επενδύσεις οι οποίες αφορούν υψηλότερα επιτόκια, με τις θέσεις πώλησης να αυξάνονται καθώς τα futures πωλούνται.

Οι αποδόσεις των 2ετών ομολόγων των ΗΠΑ κορυφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο 5,025%, στα φθηνότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τις μειώσεις των επιτοκίων τόσο για το 2024 όσο και για το 2025.

Οι αγορές συναλλάγματος παρακολουθούν τόσο τη Fed όσο και την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με το -, η επενδυτική όρεξη για δικαιώματα προαίρεσης βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022. Οι αντιστροφές κινδύνου δείχνουν ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην αντιστάθμιση έναντι ενός απότομου ράλι.

Το γεν υποχώρησε έως και 1,8% στα 158,44 ανά δολάριο, σε νέο χαμηλό 34 ετών, αφού τα αμερικανικά στοιχεία υπέδειξαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν, υποστηρίζοντας τα πρόσφατα μηνύματα του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερο επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το γεν έχει υποχωρήσει σχεδόν 11% από τον Ιανουάριο και μια απότομη επιτάχυνση της κίνησης θα μπορούσε να οδηγήσει τις ιαπωνικές αρχές να παρέμβουν, καθώς το νόμισμα πλησιάζει το χαμηλό του 1990 των 160,20/δολάριο.

Ο δείκτης spot VIX κινήθηκε ξανά έναντι των βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών συμβολαίων, με το μπροστινό μέρος της καμπύλης να αποδυναμώνεται, καθώς ο S&P 500 κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα του φέτος, ενισχυμένος από τα ισχυρά κέρδη των Microsoft Corp. και Alphabet Inc.

Τα calls του VIX δέχθηκαν επίσης πλήγμα, με τις 3μηνες εκδόσεις 25-delta να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς οι φόβοι για sell-off περιορίστηκαν.

Η Amazon.com Inc., η Apple Inc., η Novo Nordisk A/S και η Shell Plc είναι μεταξύ των εταιρειών που ανακοινώνουν κέρδη.

Η τεκμαρτή μηνιαία μεταβλητότητα του S&P 500 υποχώρησε έναντι της 3μηνης, αφού κυμαινόταν σχεδόν στην ίδια τιμή για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα.

H τεκμαρτή μεταβλητότητα του Nasdaq 100 σημείωσε άλμα σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη, με τις μετοχές τεχνολογίας να ταλαντεύονται κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσίευσης των εταιρικών κερδών.

H τεκμαρτή μεταβλητότητα του India Nifty 50 παρασύρθηκε πάνω από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και αμερικανική, επιστρέφοντας σε επίπεδο που παρατηρήθηκε για τελευταία φορά στις αρχές του μήνα.

Η κλίση του Brent και του WTI ευνοεί τα puts και η τεκμαρτή μεταβλητότητα υποχώρησε δεδομένης της απουσίας επιδείνωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η μεταβλητότητα του αμερικανικού φυσικού αερίου περιορίστηκε καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν προς το χαμηλότερο επίπεδο 29 ετών και οι τιμές spot υποχώρησαν σε περίπου αρνητικό επίπεδο $3/MmBtu μετά από πυρκαγιά που έκλεισε ένα σύστημα αγωγών.

Tα ETFs ασημιού και χρυσού διατήρησαν την πορεία τους, με όλα τα μάτια των επενδυτών να είναι στραμμένα στην επερχόμενη απόφαση της Fed.

Η μεταβλητότητα της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή με τους εμπόρους να επικεντρώνονται στην απόφαση της BoJ και σε αυτή της Fed.

Η τεκμαρτή εβδομαδιαία μεταβλητότητα της ισοτιμίας δολαρίου-γεν αυξήθηκε κατακόρυφα καθώς οι έμποροι εξετάζουν την πιθανή παρέμβαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας στο γεν.

Το ανοιχτό ενδιαφέρον για τα δικαιώματα προαίρεσης SOFR αυξήθηκε.