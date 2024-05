Υπουργείο Παιδείας Τουρκίας: «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ο φυσικός σύμμαχός μας» – Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η διαβούλευση

Έτοιμη να τυπώσει ακόμα και βιβλία τα οποία θα περιλαμβάνουν και σχετικούς χάρτες με την «Γαλάζια Πατρίδα» είναι η Τουρκία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.