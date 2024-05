Αντιδράσεις-για-τη-διαφήμιση-του-νέου-ipad-της-apple

«Κύμα» αντιδράσεων προκάλεσε η διαφήμιση για το νέο μοντέλο iPad της Apple, που δείχνει φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα και υλικά τέχνης να συνθλίβονται σε μια βιομηχανική πρέσα.

Τη διαφήμιση κοινοποίησε στο λογαριασμό του στο κοινωνικό μέσο X, o CEO της εταιρείας Tim Cook, δείχνει διάφορα αντικείμενα, όπως κουτιά με μπογιά και ένα πικ-απ, να ισοπεδώνονται σε μια υδραυλική πρέσα, για να μείνει πίσω αυτό που μια φωνή στο βίντεο περιγράφει ως το «πιο ισχυρό iPad που υπήρξε ποτέ».

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024