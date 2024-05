Διεθνής σάλος για το «Μακεδονία» της Σιλιάνοφσκα- Αντιδράσεις από πολλές χώρες και οργανισμούς

Σάλο προκάλεσαν οι ενέργειες της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία ορκίστηκε στο όνομα της «Μακεδονίας» και όχι στη «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η ίδια εμφανίζεται αμετανόητη και προκλητική. Σε ανάρτησή της σήμερα συνεχίζει να αποκαλεί τη χώρα της «Μακεδονία» ενώ το υπουργείο εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας την «αδειάζει». Για παράνομη και ανεπίτρεπτη πρωτοβουλία κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπήρξε ομοβροντία διεθνών αντιδράσεων, μεταξύ άλλων, από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Γερμανία. Για το θέμα ξέσπασε και πολιτική κόντρα.

Ευχαριστώντας τη σουηδική πρεσβεία στα Σκόπια για τις ευχές της για την ανάληψη των καθηκόντων της, η Σιλιάνοφσκα αναφέρει: «Ευχαριστώ για τα εγκάρδια συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η ΕΕ θα έχουν όπως πάντα αφοσιωμένο σύμμαχο την Προεδρία της Μακεδονίας».

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives

