Κασσελάκης: Επίμονο φλερτ στην Κωνσταντοπούλου – Η φέτα και η Wall Street

Σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Attica.

Σε υψηλούς τόνους και ανοιχτή την μάχη για τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις κατά τους αναλυτές, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους πως «προφανώς και όχι, αλλά να θυμίσουμε ότι πριν από ένα χρόνο, του κ. Ανδρουλάκη του είχε ξινίσει ο κ. Τσίπρας, δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον κ. Τσίπρα, τώρα του φταίω εγώ. Ας μας πει λοιπόν τι θέλει. Θέλει να είναι πρωθυπουργός της χώρας; Ας το πει ξεκάθαρα». «Εάν θέλει να είναι πρωθυπουργός της χώρας, ας προσπαθήσει να πάει καλά στις εκλογές, αν θέλει να μείνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ή αν θέλει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, ας μείνει, δικαίωμά του», τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

«Εμείς όμως θα προχωρήσουμε στη δημοκρατική παράταξη που έχει ανάγκη ο τόπος. Και θα προσκαλέσω στελέχη του, πρώην στελέχη, πρώην Υπουργούς αυτού του χώρου, του ΠΑΣΟΚ τον οποίο χώρο σέβομαι πάρα πολύ γιατί κατ’ αρχάς η οικογένειά μου ανήκε σ’ αυτό το χώρο, ο πατέρας μου, οι γονείς μου ήταν παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ, μεγαλώνοντας. Απ’ τη μεριά της μητέρας μου, ο παππούς μου ήταν ΚΚΕ, είχε δουλέψει όλη του τη ζωή στη ΔΕΗ, είχε βάλει πυλώνες σε όλη τη χώρα, άρα είχαμε και αυτό το αριστερό έναυσμα στην οικογένεια, αλλά πρακτικά μεγαλώνοντας, ήμασταν με το παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ. Φτωχή οικογένεια στα Χανιά, που βασιζόταν εκεί. Μέχρις όσου μπόρεσε η καριέρα των γονιών μου μαζί ως ζευγάρι, να αρχίσει. Άρα λοιπόν, το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, το ένα κόμματα, το άλλο κόμμα, είναι οι ζωές των Ελλήνων, των Ελληνίδων και όλων μας να είναι καλύτερες», παρατήρησε.

Παράλληλα, ωστόσο, έδωσε συνέχεια στο προσκλητήριο συνεργασίας του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για δεύτερη φορά τα τελευταία εικοσιτετράωρα, επισημαίνοντας πως «όντως η Πλεύση ελευθερίας, σας λέω ξεκάθαρα ότι σέβομαι την Κοινοβουλευτική της Ομάδα πάρα πολύ. Και την κα Κωνσταντοπούλου η οποία έχει εκπροσωπήσει τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών πολύ καλά. Και πραγματικά έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και προς τιμήν της, αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο κοινοβουλευτικό έργο, μένει ώρες και ώρες και εκείνη και η ομάδα της στη Βουλή μέσα. Δηλαδή όντως επιτελούν το έργο για το οποίο πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Και μπράβο τους. Άρα λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι φιλοσοφικά έχω μεγάλη ευθυγράμμιση με αυτά. Διαφωνώ πλήρως για τις Πρέσπες, αλλά γενικά, φιλοσοφικά, πολιτισμικά, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα πολύ καλή. Μακάρι μαζί να συνεργαστούμε για το καλό της χώρας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξαπέλυσε μαζικά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της ΝΔ, στοχεύοντας στα «καυτά» μέτωπα της ακρίβειας, της ασφάλειας, αλλά και της καθημερινότητας, λέγοντας πως αν ο ελληνικός λαός δεν είναι ευχαριστημένος με την καθημερινότητα του, να μην αναζητά ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ του 2015.

Όπως ειπε, «όταν άκουσα γι’ αυτή την επιστολή, την περιβόητη επιστολή, ξέρετε ποια ήταν η πρώτη σκέψη μου, τι φαντάστηκε; «Dear Oursoula, please explain to us why Greek feta is more expensive in Greece than in Belgium. Thank you. Κυριάκος. Με άλλα λόγια: «Αγαπητή Ούρσουλα παρακαλώ να μας εξηγήσεις γιατί η φέτα που παράγεται στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή στην Ελλάδα απ’ ό,τι στο Βέλγιο, είναι 34% πιο ακριβή. Ευχαριστώ, Κυριάκος». Μα είμαστε στα καλά μας; Σου λένε οι αγρότες ότι «δε μπορώ, δε βγαίνει», σου λένε οι καταναλωτές «δε βγαίνει». Από το χωράφι στο ράφι. Πού πάει τόσο χρήμα; Πάει σε ολιγοπώλια μεσαζόντων, πάει σε ολιγοπώλια στο ρεύμα, με το αγροτικό ρεύμα να είναι πανάκριβο. Πάει σε ολιγοπώλια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα», σχολίασε δηκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας ότι υπάρχουν δυο οικονομικές ταχύτητες, αυτή της Wall Street και αυτή της Main Street.

Ενώ τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω στελέχωσης του ΑΣΕΠ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΣΕΠΕ, με νέες προσλήψεις για την ενίσχυση των ελέγχων. Ακόμη, εμφανίστηκε θετικός στην ελληνο-τουρκική φιλία, ενώ «η μετατροπή της Μονής της χώρας σε τζαμί είναι απαράδεκτη», υποστήριξε.

«Η Χαμάς έχει ένα μέρος που κάνει τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό ισχύει» απάντησε για την εισβολή στο Ισραήλ, ενώ διαφώνησε με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

