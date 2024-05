Όμιλος ΟΤΕ: Παρουσίαση Νέου Μουσείου στο κέντρο της Αθήνας

Την απόφασή του για δημιουργία Νέου Μουσείου διεθνών προδιαγραφών που θα πληροί τους όρους της βιωσιμότητας στο κέντρο της Αθήνας, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, που γιορτάστηκαν πριν από λίγες μέρες. Το Νέο Μουσείο έκτασης άνω των 5.000 τ.μ. θα στεγάζεται σε μέρος του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος ΥΜΑ-ΝΥΜΑ (Υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών – Νέο Υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών) και ειδικότερα στο ΥΜΑ, στην οδό Πατησίων 85. Τη διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η ΟΤΕestate, θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ, σε συνεργασία με ομάδες του Ομίλου και εξωτερικούς συνεργάτες.

Το Νέο Μουσείο θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους είτε μέσω φυσικής, είτε μέσω ψηφιακής παρουσίας και θα προσφέρει ένα ταξίδι μάθησης για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών.

«Το Νέο Μουσείο δεν θα είναι μόνο ένα μουσείο αντικειμένων, αλλά ένα μουσείο εμπειριών. Ένα μουσείο καινοτομίας και εκμάθησης της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών, της οποίας ο Όμιλος ΟΤΕ είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Η δημιουργία του Νέου Μουσείου θα υπηρετήσει τη διαφύλαξη αυτής της ιστορίας, καθώς και τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος και έναν κόσμο καλύτερο για όλους.» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

Διαχρονική στήριξη του πολιτισμού με «οδηγό» τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Νέο Μουσείο, που θα λειτουργεί ως πολιτιστικό τοπόσημο, σημείο αναφοράς για την Αθήνα και καταλυτικός παράγοντας για την περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής, είναι μέρος της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ. Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένη και με αυτή του Ομίλου Telekom. Άλλες πρωτοβουλίες του Ομίλου ΟΤΕ στον τομέα του πολιτισμού είναι η εγκατάσταση σύγχρονων δικτυακών υποδομών και η παροχή δωρεάν WiFi σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, το COSMOTE HISTORY HD, το μοναδικό κανάλι ντοκιμαντέρ αφιερωμένο αποκλειστικά στην Ελλάδα και την ιστορία της με πάνω από 930 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος και η πρωτοποριακή εφαρμογή COSMOTE CHRONOS που αναβιώνει το μεγαλείο της Ακρόπολης, όπως ήταν στην ακμή της.

«Η στρατηγική μας επιλογή να στηρίζουμε διαχρονικά τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας, είναι μέρος του οράματός μας, να είμαστε ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύουμε έμπρακτα και με την απόφασή μας για τη δημιουργία ενός Νέου Μουσείου στην καρδιά της Αθήνας, που θα αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.», πρόσθεσε ο κ. Τσαμάζ.



Ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει ήδη ένα Μουσείο. Πρόκειται για Μουσείο Τηλεπικοινωνιών που λειτουργεί από το 1990 στη Νέα Κηφισιά, διατηρώντας και εκθέτοντας σημαντικές συλλογές, στενά συνδεδεμένες με την ιστορία των ελληνικών τηλεπικοινωνιών και του ΟΤΕ, καθώς και με την ιστορία της Ελλάδας και την εξέλιξη της κοινωνίας. Παράλληλα, στηρίζει την μάθηση, την ψυχαγωγία και τη δημιουργικότητα μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις για σχολεία και οικογένειες, που γίνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ είναι ένα εταιρικό τεχνολογικό Μουσείο, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη.

«Μέσα από τη λειτουργία του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών, εδώ και 34 χρόνια, ο Όμιλος ΟΤΕ διαχειρίζεται υπεύθυνα την εταιρική του κληρονομιά, ως πρωτοπόρος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας. Το Νέο Μουσείο, θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, αποτελώντας τόπο συνάντησης στην καρδιά της Αθήνας. Με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και πρακτικών, θα αναδεικνύει τις τεχνολογίες τους χθες, του σήμερα και του αύριο, ενώ θα σηματοδοτεί μία νέα εποχή. Μία εποχή που θα γεφυρώνει την κληρονομιά του παρελθόντος με τη βιώσιμη τεχνολογία του μέλλοντος», σχολίασε η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ.

Η αρχιτεκτονική μελέτη του Νέου Μουσείου πραγματοποιείται από το αρχιτεκτονικό γραφείο Kokkinou – Kourkoulas Architects and Associates, ενώ η μουσειολογική από την κα Ερατώ Κουτσουδάκη-Γερολύμπου, αρχιτέκτονα-μουσειολόγο. Και οι δύο μελέτες είναι σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωσή του, εκτός από τους χώρους μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, το Νέο Μουσείο θα προσφέρει έναν ισόγειο χώρο πολλαπλών χρήσεων, πωλητήριο, εστιατόριο, καφέ και χώρους εκδηλώσεων και εκπαίδευσης.

Το Νέο Μουσείο στο κέντρο της Αθήνας

Το Νέο Μουσείο θα είναι ένα μουσείο διεθνών προδιαγραφών – παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές που θα πληροί τους όρους της βιωσιμότητας, της σύγχρονης μουσειακής παρουσίασης και εμπειρίας για τον επισκέπτη. Θα στεγαστεί στο κέντρο της Αθήνας, σε μέρος του κτιριακού συγκροτήματος ΥΜΑ – ΝΥΜΑ (Υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών – Νέο Υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών) και ειδικότερα στο ΥΜΑ, στην οδό Πατησίων 85.

Το Νέο Μουσείο που θα έχει έκταση άνω των 5.000 τ.μ:

θα είναι ένα μουσείο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω ψηφιακής

θα αποτελεί πολιτιστικό τοπόσημο για την Αθήνα, σημείο συνάντησης και τόπο ανταλλαγής ιδεών, αναβαθμίζοντας παράλληλα την περιοχή

θα προσφέρει ένα διαδραστικό ταξίδι μάθησης γύρω από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών μέσα από διαφορετικές οπτικές (ιστορικά, κοινωνικά, εταιρικά)

θα διαθέτει πέρα από τους χώρους μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικές αίθουσες, χώρους ψυχαγωγίας, έναν ισόγειο πολυχρηστικό χώρο, πωλητήριο, εστιατόριο και καφέ

θα συνδυάζει ποικιλία προγραμμάτων, φιλοξενώντας στους χώρους του εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενώ θα προσφέρει στον επισκέπτη διαφορετικές εμπειρίες σχετικές με την επικοινωνία, την τεχνολογία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία

Η αρχιτεκτονική μελέτη του Νέου Μουσείου που είναι σε εξέλιξη, πραγματοποιείται από το αρχιτεκτονικό γραφείο Kokkinou – Kourkoulas Architects and Associates. Σε εξέλιξη είναι και η εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης από την κα Ερατώ Κουτσουδάκη, αρχιτέκτονα-μουσειολόγο.

Κτιριακό Συγκρότημα ΥΜΑ-ΝΥΜΑ: η ιστορία και η νέα «σελίδα»

Η κατασκευή του ΥΜΑ (Υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών) ξεκίνησε το 1952 στην οδό Πατησίων 85 και ολοκληρώθηκε το 1954, δίνοντας στην Αθήνα εκείνης της εποχής σύγχρονο χαρακτήρα. Αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο έργο τηλεπικοινωνιακής υποδομής, καθώς στέγαζε τη λειτουργία της υπεραστικής σύνδεσης. Αρχιτέκτονας του κτιρίου, ο καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., Κώστας Κιτσίκης.

Σύντομα, οι ανάγκες του συνεχώς αναπτυσσόμενου Οργανισμού ξεπέρασαν τις δυνατότητες του κτιρίου και έτσι το 1961 ξεκίνησε η ανέγερση του ΝΥΜΑ, του πιο ψηλού κτιρίου της Αθήνας την εποχή εκείνη, με ύψος 58,60μ.

Το ΝΥΜΑ αποπερατώθηκε το 1966, δημιουργώντας μαζί με το ΥΜΑ ένα κτιριακό συγκρότημα-σημείο αναφοράς μέσα στην πόλη, μεταξύ των οδών Πατησίων και Γ’ Σεπτεμβρίου. Για πολλά χρόνια, μέχρι τη δημιουργία του Διοικητικού Μεγάρου του ΟΤΕ στο Μαρούσι το 1988, το ΥΜΑ-ΝΥΜΑ λειτουργούσε ως διοικητικό κέντρο του ΟΤΕ και κέντρο της τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας της χώρας.

Σήμερα το ΥΜΑ-ΝΥΜΑ έχει έκταση πάνω από 40.000 τ.μ και αποτελείται από 7 κτίρια, που φιλοξενούν κατά βάση τηλεπικοινωνιακές υποδομές, κέντρα δικτύων και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.

OTEestate

Το project management του Νέου Μουσείου έχει αναλάβει η OTEestate, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, σε συνεργασία με αρκετές ομάδες του Ομίλου και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες.

Η ΟΤΕestate δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου του χαρτοφυλακίου, καθώς και στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ. Αναλαμβάνει όλες τις κατασκευές και την υποστήριξη χώρων, έργων και εγκαταστάσεων. Ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων στην ελληνική αγορά συνολικής δομημένης επιφάνειας 1,14 εκατ. τμ. και εμπορικής αξίας περίπου €1,15 δισ.

Τα τελευταία χρόνια έχουν επισκευαστεί, συντηρηθεί ή/και ανακαινιστεί συνολικά πάνω από 60 κτίρια σε όλη την Ελλάδα, που αντιστοιχούν περίπου σε 120.000 τμ. με ευρεία γκάμα χρήσεων. Από εμπορικά καταστήματα, χώρους logistics, call centers, καινοτόμους χώρους εργασίας όπως το Telekom IT hub, το νέο κέντρο Πληροφορικής και Λογισμικού του Ομίλου Telekom στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως και το Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι.

Άλλα κτίρια που έχουν ανακαινιστεί ή ανακαινίζονται είναι το κτίριο του ΟΤΕ στην Αγ. Παρασκευή, στη Δάφνη, στην Καρόλου Ντιλ στη Θεσσαλονίκη, το κτίριο 5 στις αποθήκες της Πάρνηθας, το κτίριο της COSMOTE eValue στον Κεραμεικό, κ.ά.

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ είναι ένα εταιρικό τεχνολογικό Μουσείο εκτάσεως 1100 τ.μ. που ιδρύθηκε το 1990 και βρίσκεται στη Ν. Κηφισιά, στην οδό Πρωτέως 25. Είναι το μοναδικό στο είδος του μουσείο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη. Με τη λειτουργία του Μουσείου, ο Όμιλος ΟΤΕ διαχειρίζεται υπεύθυνα την εταιρική του κληρονομιά, ως πρωτοπόρος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας.

Το Μουσείο διατηρεί και εκθέτει σημαντικές συλλογές, στενά συνδεδεμένες με την ιστορία των ελληνικών τηλεπικοινωνιών και του ΟΤΕ, καθώς και με την ιστορία της Ελλάδας και την εξέλιξη της κοινωνίας. Παράλληλα, διαθέτει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις για σχολεία και οικογένειες, που γίνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Είναι μέλος των ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), CECA (International Committee for Education and Cultural Action), CIMUSET (International Committee for Museums and Collections of Science and Technology) και TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).

Όραμα & Αποστολή



Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί μία σημαντική επένδυση του Ομίλου για την παρουσίαση των ιστοριών της επικοινωνίας που άλλαξαν και συνεχίζουν να αλλάζουν τον κόσμο μας, με κάθε τρόπο, φυσικό και ψηφιακό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη διαδραστική εμπειρία σε όλους.

Αποστολή του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ είναι:

να εμπλουτίζει, να συντηρεί, να ερευνά και να εκθέτει συλλογές και αρχειακό υλικό της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών

να τεκμηριώνει και να ψηφιοποιεί τις συλλογές του, προβάλλοντάς τις στις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς

να ερευνά και να αξιοποιεί την εταιρική κληρονομιά του ΟΤΕ με στόχο να συμβάλλει στην καταγραφή και επικοινωνία της τεχνολογικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας

να λειτουργεί ως ένας δυναμικός άτυπος φορέας εκπαίδευσης για τη σχολική και ακαδημαϊκή κοινότητα

να στηρίζει την επιστημονική έρευνα στα πεδία της ιστορίας της τεχνολογίας, της επιστήμης των τηλεπικοινωνιών, της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας

να είναι ένας εξωστρεφής οργανισμός που μέσα από μόνιμες, περιοδικές και περιοδεύουσες εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και εκδόσεις, να διατηρεί έναν συνεχή διάλογο με το κοινό

να εμπεριέχει αρχές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

να λειτουργεί με όλες τις δράσεις του συμπεριληπτικά ως ένας φορέας κοινωνικής συνοχής

Η μόνιμη έκθεση



Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ εκτείνεται σε δύο επίπεδα:

Στους εκθεσιακούς χώρους του 1ου ορόφου, όπου οι επισκέπτες γνωρίζουν τις εφευρέσεις τις προηλεκτρικής περιόδου, όπως οι Φρυκτωρίες (οπτική αναμετάδοση μηνυμάτων με φωτιά), ο Υδραυλικός Τηλέγραφος (αποστολή μηνυμάτων συνδυάζοντας φωτιά και νερό), αλλά και τις καμινοβίγλες του Βυζαντίου. Η περιήγηση συνεχίζεται με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού και τους μεγάλους εφευρέτες, τον μορσικό τηλέγραφο, την ασύρματη τηλεγραφία, την τηλεφωνία, τους τηλεφωνικούς θαλάμους, το καλωδιακό πλοίο του ΟΤΕ «Θαλής ο Μιλήσιος», τις τηλεφωτογραφίες, τις οπτικές ίνες και τους δορυφόρους.

Στους νέους εκθεσιακούς χώρους του 2ου ορόφου, παρουσιάζεται η πορεία του παγκόσμιου τηλεγραφικού και τηλεφωνικού δικτύου, η μετάβαση από την χειροκίνητη στην αυτόματη τηλεφωνία, η πορεία του δικτύου από τα αναλογικά στα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα, το πρώτο εικονοτηλέφωνο, η ιστορία του internet διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, η εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας, η ιστορία του Gaming και ένα από τα πρώτα τηλεοπτικά στούντιο της δεκαετίας ‘60.

Οι Συλλογές



Οι Συλλογές του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ξεδιπλώνουν την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, παρουσιάζοντας παράλληλα την ιστορία του Ομίλου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ελλάδα και την ανάπτυξή της.

Απαρτίζονται από περισσότερα από 37.000 αντικείμενα και αρχειακό υλικό (χάρτες, τηλεφωτογραφίες, τηλεφωνικές συσκευές, μορσικοί τηλέγραφοι, τηλεφωτογραφίες, σπάνια τηλεγραφήματα, τηλεφωνικοί θάλαμοι, διαφημίσεις, αναλογικά τηλεφωνικά κέντρα, ασύρματες δορυφορικές και κινητές επικοινωνίες, στούντιο τηλεόρασης δεκαετίας ’60) και 70.000 αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίων του ΟΤΕ, που συνεχώς εμπλουτίζονται.

To 90% του συνόλου των Συλλογών έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό και τα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας προς μελέτη.

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, Εκπαίδευση & Ψηφιακή Συμπερίληψη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία του Ομίλου ΟΤΕ και αποτελεί βασική του προτεραιότητα. Ένας από τους πυλώνες στρατηγικής του Ομίλου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επικεντρώνεται στην Ψηφιακή Κοινωνία για όλους. Για την ανάπτυξη μιας ισότιμης ψηφιακής κοινωνίας, ο Όμιλος ΟΤΕ τοποθετεί την τεχνολογία στην καρδιά της συνεισφοράς του στην κοινωνία, παρέχοντας εργαλεία και υλοποιώντας δράσεις.

Μία βασική κατεύθυνση των δράσεων του Ομίλου είναι η Ψηφιακή Συμπερίληψη όλων των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο τα τελευταία 14 χρόνια πραγματοποιεί δωρεάν προγράμματα και δράσεις. Τα προγράμματα και οι δράσεις είναι εμπνευσμένα από τις τηλεπικοινωνίες και απευθύνονται σε μαθητές, οικογένειες και μεμονωμένους επισκέπτες.

Σε ετήσια βάση, το Μουσείο πραγματοποιεί 280 εκπαιδευτικά προγράμματα (online εικαστικά εργαστήρια για απομακρυσμένα σχολεία της περιφέρειας, Stem προγράμματα μηχανικής και ρομποτικής, ομαδικές ξεναγήσεις, εικαστικές δράσεις που συνδέουν την τέχνη με την τεχνολογία, ενημερωτικές συναντήσεις για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο από ειδικούς της ομάδας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά ομαδικά παιχνίδια), συγκεντρώνοντας πάνω από 13.500 φυσικούς επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, περισσότεροι από 15.000 χρήστες κάθε χρόνο, «επισκέπτονται» το Μουσείο ψηφιακά και συμμετέχουν στις δράσεις του μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, www.otegroupmuseum.gr. Συνολικά, την τελευταία δεκαετία, το Μουσείο έχουν επισκεφτεί με φυσικό και ψηφιακό τρόπο 300.000 άτομα.

Οι ιστορίες των τηλεπικοινωνιών που προκύπτουν από τη μελέτη των Συλλογών προβάλλονται και με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και μέσων, όπως:

6 ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές AR (Augmented Reality) που ζωντανεύουν τα εκθέματα με το κινητό ή το tablet στη μόνιμη έκθεση (Alexander Graham Bell, αγγελιοφόροι, Morse, τηλεγραφήματα, καλωδιακό πλοίο, τηλεφωνικός θάλαμος)

QR codes με τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν ή να ακούσουν πληροφορίες στα ελληνικά και τα αγγλικά σε 70 σημεία της μόνιμης έκθεσης

Την προβολή των Συλλογών και 4527 τεκμηρίων του Μουσείου σε ελληνικές και ευρωπαϊκές ψηφιακές πλατφόρμες, όπως Search culture και Εuropeana

Το επίσημο Instagram account: @otegroupmuseum.gr

Τη νέα ιστοσελίδα του Μουσείου www.otegroupmuseum.gr μέσα από την οποία οι επισκέπτες μπορούν να:



επισκεφθούν τις εκθέσεις μέσω 4 Virtual Tours

παρακολουθήσουν ψηφιακή ξενάγηση διάρκειας 35 λεπτών

περιηγηθούν ψηφιακά στις 5 διαφορετικές θεματικές ενότητες της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου (Προηλεκτρική περίοδος, Ηλεκτρισμός & Εφευρέτες, Τηλεγραφία, Τηλεφωνία, Τηλεοπτικό στούντιο), έχοντας στη διάθεσή τους πλούσιο φωτογραφικό και ενημερωτικό υλικό

πραγματοποιήσουν online booking για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου

Διακρίσεις



Το 2018 έφερε μια μεγάλη διάκριση στο Μουσείο, καθώς ανακηρύχθηκε Τιμώμενο Μουσείο για την Ελλάδα, από το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) με αφορμή το θέμα εορτασμού που ήταν «Μουσεία και (δια) δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, Νέο κοινό». Τα τελευταία χρόνια, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ έχει λάβει πολλές ακόμα διακρίσεις για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο (Ermis Awards κλπ).