Μητσοτάκης για φρεγάτες Belharra: Η σημαντικότερη αναβάθμιση του ΠN τις τελευταίες δεκαετίες- Βίντεο, φωτό

Για τη σημαντικότερη αναβάθμιση του Πολεμικού μας Ναυτικού τις τελευταίες δεκαετίες, και για μία πολύ σημαντική προσθήκη στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας έκανε μεταξύ άλλων λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τα ναυπηγεία της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου βρέθηκε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη, και όπου ναυπηγούνται οι τρεις φρεγάτες τελευταίας τεχνολογίας Belh@rra που θα παραδοθούν στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό την επόμενη 2ετια, σύμφωνα με ενημέρωση του γραφείου τύπου του Γραφείου του πρωθυπουργού.

Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και την Υφυπουργό, Εξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Naval Group, Pierre Eric Pommellet και τον Αντιπρόεδρο Olivier de la Bourdonnaye, για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Belh@rra.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι μεγάλη η χαρά μου, που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτώ σήμερα το ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν, όπου αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται ταυτόχρονα οι τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, οι οποίες θα έχουν ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2026. Είναι η σημαντικότερη αναβάθμιση του Πολεμικού μας Ναυτικού τις τελευταίες δεκαετίες, μια πολύ σημαντική προσθήκη στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη γρήγορη πρόοδο υλοποίησης αυτού του πολύ φιλόδοξου εξοπλιστικού προγράμματος, καθώς η πρώτη από τις τρεις φρεγάτες, ο «ΚΙΜΩΝ», βρίσκεται ήδη στο νερό και αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό εντός του 2025.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Naval Group σημείωσε: «Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ, στα ναυπηγεία της Λοριάν, γι’ αυτή την επίσκεψη. Με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε τι κάνουμε για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Το κύτος που βλέπετε είναι για τη μελλοντική σας φρεγάτα. Σας ευχαριστούμε, κ. Πρωθυπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα εδώ».

Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης, και ξεναγήθηκε στις δεξαμενές ναυπήγησης των φρεγατών «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ», οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν περί τα τέλη του 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

Κατόπιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης το Κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού στη Λοριάν και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Διοικητή του Κλιμακίου, Υποναύαρχο Θεοχάρη Χατζόπουλο, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος των φρεγατών.

