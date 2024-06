Ο-Έλον-Μασκ-απειλεί-να-απαγορεύσει-τις-συσκευές-της-apple-από-τις-εταιρείες-του

Κίνδυνο ασφάλειας χαρακτηρίζει τη συμφωνία της Apple με την OpenAI, ο Έλον Μασκ, απειλώντας να απαγορεύσει τα iPhone από τις εταιρείες του και κλιμακώνοντας τις μακροχρόνιες διαμάχες του και με τις δύο εταιρείες.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla εκφράζει αμφιβολίες ότι η OpenAI θα προστατεύσει την ασφάλεια και το απόρρητο των χρηστών της Apple. «Η Apple δεν έχει ιδέα τι πραγματικά θα συμβεί όταν παραδώσει τα δεδομένα σας στην OpenAI. Σας πουλάνε», ισχυρίστηκε ο Μασκ.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024