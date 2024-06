Κομισιόν:-Κινεί-διαδικασία-κατά-της-apple-για-παραβίαση-των-κανόνων-ανταγωνισμού

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι η Apple παραβιάζει τους κανόνες για τη νέα τεχνολογία επειδή δεν επιτρέπει στους χρήστες του App Store της να κατευθύνονται σε εναλλακτικές επιλογές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι άνοιξε μια νέα έρευνα στην Apple για νέους συμβατικούς όρους με τους προγραμματιστές.

Today we open a new case + we adopt preliminary findings against @Apple under the DMA.

We are concerned Apple’s new business model makes it too hard for app developers to operate as alternative marketplaces & reach their end users on iOS.

— Margrethe Vestager (@vestager) June 24, 2024