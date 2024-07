Ο-«Εικονικός-Τόπος-για-τον-Καταναλωτή»-της-ΡΑΑΕΥ στο-Αποθετήριο-Καινοτομίας-του-Δημοσίου-Τομέα

Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών για τους Καταναλωτές Ενέργειας και την Αγορά Ενέργειας.

Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών για τους Καταναλωτές Ενέργειας και την Αγορά Ενέργειας.

Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» περιλαμβάνει 8 καινοτόμα διαδικτυακά εργαλεία που έχει εκπονήσει προς όφελος των καταναλωτών ενέργειας η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και βρίσκονται πλέον κατατεθειμένα στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακών υπηρεσιών της ΡΑΑΕΥ που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με γνώμονα την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την προστασία των καταναλωτών. Ο «Εικονικός Τόπος για τους Καταναλωτές» συγκεντρώνει με συνεκτικό τρόπο τις ψηφιακές αυτές υπηρεσίες, παρέχοντες μία συνολική εικόνα των διαδικτυακών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές ενέργειας.

Ο «Εικονικός Τόπος για τους Καταναλωτές» είναι προσβάσιμος από την κεντρική ιστοσελίδα της Αρχής, καθώς και απευθείας από τον σύνδεσμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνεσμο υπάρχει διαθέσιμος Οδηγός χρήσης των ψηφιακών Υπηρεσιών της ΡΑΑΕΥ προς τους Καταναλωτές Ενέργειας.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις 8 εξής ψηφιακές υπηρεσίες:

1. Εργαλείο Υποβολής Παραπόνων (https://my.rae.gr/), σε λειτουργία από το 2021, το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να υποβάλλουν παράπονα προς τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής.

2. Ενεργειακός Διαμεσολαβητής, το οποίο επιτρέπει τους Καταναλωτές Ενέργειας, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις των Προμηθευτών Ενέργειας ή των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής στο παράπονο που υπέβαλλαν στο Εργαλείο Υποβολής Παραπόνων (MyRAE) να προχωρήσουν σε δωρεάν διαμεσολάβηση για επίλυση της διαφοράς (https://www.rae.gr/energiakos-diamesolavitis/) που τέθηκε σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο 2024

3. Εργαλείο Συγκέντρωσης Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας (https://invoices.rae.gr/), που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο 2024

4. Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών το οποίο επιτρέπει στους Καταναλωτές Ενέργειας για συγκρίνουν τις τιμές του Προμηθευτή τους με όλα τα διαθέσιμα Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με βάση το προφίλ κατανάλωσης τους (https://energycost.gr/), σε λειτουργία από το 2021, του οποίου η λειτουργία αναβαθμίστηκε τον Μάρτιο του 2024

5. Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών για την Ηλεκτροκίνηση, το οποίο επιτρέπει στους Καταναλωτές Ενέργειας για συγκρίνουν όλα τα διαθέσιμα Τιμολόγια για φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων, καθώς και τους δημόσια διαθέσιμους φορτιστές και την όδευση προς αυτούς (https://chargingcost.gr/) που τέθηκε σε λειτουργία από τον Απρίλιο 2024

6. Εργαλείο Υπολογισμού Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο επιτρέπει στους Καταναλωτές Ενέργειας να υπολογίσουν την κατανάλωση και το κόστος χρήσης των οικιακών συσκευών τους, με βάση τη χρήση τους, (https://www.electricitycostcalculator.gr/), σε λειτουργία από το 2022

7. Εργαλείο Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο επιτρέπει στους Καταναλωτές Ενέργειας να εκτιμήσουν το όφελος από διάφορες επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια (https://www.buildingenergysaving.gr/), σε λειτουργία από το 2023.

a. Έχει δρομολογηθεί η ανάπτυξη της Υπηρεσίας Μίας Στάσης για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση στα Κτίρια «Building Energy Efficiency Marketplace (BEEM)» έως το τέλος του 2024.

8. Πλατφόρμα Ανώνυμων Καταγγελιών, το οποίο επιτρέπει στους Καταναλωτές Ενέργειας να υποβάλλουν ανώνυμες καταγγελίες, (https://energy-whistleblowing.gr/), που θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2024

Επιπλέον, η ΡΑΑΕΥ έχει αναπτύξει τις ακόλουθες 3 συμπληρωματικές ψηφιακές υπηρεσίες/εφαρμογές για υποβοήθηση τους έργου της και των Καταναλωτών Ενέργειας:

– Αναλυτικές αναφορές για τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, παρέχοντας αναλυτικές αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της εγχώριας λιανικής αγοράς (https://www.rae.gr/parakolouthisi-agoron/), που τέθηκε σε λειτουργία από τον Ιανουάριο 2023

– Βάση Δεδομένων Τιμολόγησης Λιανικής, η οποία εμπεριέχει εμπιστευτικά δεδομένα με όλα τα στοιχεία εκδοθέντων λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (δεν είναι προσβάσιμη στους καταναλωτές, αλλά προς χρήση μόνο από τη ΡΑΑΕΥ), για ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΡΑΑΕΥ στη λιανική. Καθώς η βάση αυτή αφορά Μεγα-δεδομένα (Big data), η βάση έχει καταστεί λειτουργεί αλλά υπάρχει σταδιακή ανάπτυξη της μέχρι να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες.

– Τεχνητή Νοημοσύνη για Ενεργειακή Ρύθμιση, όπου εξετάζεται η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για σκοπούς Ενεργειακής Ρύθμισης, έχοντας ως αρχική στόχευση την ανάπτυξη Chat Bot, που να συμπληρώνει το εργαλείο αναζήτησης της ΡΑΑΕΥ για ακόμα πιο γρήγορη και ουσιαστική αναζήτηση πληροφορίας στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Συνεπώς, ο «Εικονικός τόπος για τους Καταναλωτές» της ΡΑΑΕΥ αποτελεί μια καινοτόμα πλατφόρμα με καινοτόμες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Ενεργειακούς Καταναλωτές. ΗΡΑΑΕΥ έχει ήδη λάβει 7 βραβεία καινοτομίας για διακριτές ψηφιακές εφαρμογές της ΡΑΑΕΥ, που ανήκουν στον «Εικονικό Τόπο για τον Καταναλωτή».

• Best City Awards 2022, ΒΡΟΝΖΕ για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων καταναλωτών myRAE (https://my.rae.gr/)

• Energy Mastering Awards 2023. GOLD in category «Energy Intelligence Software», BRONZE in category «Energy Innovation» για το εργαλείο «Υπολογιστής Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας: Εκτίμηση Κατανάλωσης και Κόστους Χρήσης οικιακών συσκευών» (https://www.electricitycostcalculator.gr/ )

• Green Brand Awards 2024, SILVER in category «Launch for Green Service», SILVER in category «Green Platform», BRONZE in category «Green Project», για το Εργαλείο «Έξυπνος οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και κατοικίες» (https://www.buildingenergysaving.gr/ )

• Digital Media Awards 2024, GOLD in category «Best Overall Design», για το Εργαλείο «Έξυπνος οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και κατοικίες» (https://www.buildingenergysaving.gr/ )

Η ΡΑΑΕΥ έχει υποβάλλει υποψηφιότητα με τον “Εικονικό Τόπο για τον Καταναλωτή” για τα Βραβεία Καινοτομίας του Δημοσίου Τομέα καθώς και τα Βραβεία Καινοτομίας του ΟΟΣΑ.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές, δεν βελτιώνουν απλά την εξυπηρέτηση του Καταναλωτή, αλλά βελτιώνουν το έργο του Ρυθμιστή και αλλάζουν τη φύση του Ρυθμιστή, ο οποίος μετασχηματίζει τη φύση του από B2B (από Επιχείρηση προς Επιχείρηση) σε B2C (από Επιχείρηση προς Καταναλωτή), και πιο συγκεκριμένα σε R2C (από Ρυθμιστή προς Καταναλωτή).