Anant Ambani: Ο πιο φαντασμαγορικός γάμος στον κόσμο – 134 ημέρες εορτασμών, 1.200 καλεσμένοι και ατελείωτη χλιδή

Ο πολυσυζητημένος γάμος του Anant Ambani, γιου του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας Mukesh Ambani, και της αρραβωνιαστικιάς του, Radhika Merchant, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουλίου, αποτελώντας την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων που ξεκίνησαν πριν από 134 ημέρες.

Μια τριήμερη γιορτή τον Μάρτιο με τη συμμετοχή της Ριάνα και επισκέψεις στον προσωπικό ζωολογικό κήπο της οικογένειας, μία πολυτελής κρουαζιέρα από το Παλέρμο στο Πορτοφίνο τον Μάιο, μία συναυλία με κεντρικό πρόσωπο τον Justin Bieber αποτελούν μερικές από τις εντυπωσιακές pre-wedding εκδηλώσεις.

Στον γάμο θα παρευρεθούν περίπου 1.200 άτομα – ανάμεσά τους αναμένεται να είναι η Hillary Clinton και ο Boris Johnson, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη λίστα των καλεσμένων, αναφέρει το -.

Ο Gautam Adani, ο δεύτερος πλουσιότερος μεγιστάνας της Ασίας, είναι επίσης πιθανό να παραστεί στην τελετή.

The 134 days long wedding celebration saw a private cruise party, Justin Bieber and Rihanna performances, and the world’s biggest VIPs as guests. How did the Ambanis get so rich?

Here’s what is expected at Anant and Radhika’s actual wedding event https://t.co/RK9qwjMOUa pic.twitter.com/jJLF5x7RWR

— - (@business) July 10, 2024