samsung:-Αυξάνει-μερίδια-και-κερδίζει-χρήστες-με-την-βοήθεια-του-ai 

H έμφαση που δίνει ο νοτιοκορεατικό κολοσσός στην τεχνητή νοημοσύνη και η αύξηση των μεριδίων αγοράς – Τα επόμενα βήματα όπως χαρτογραφήθηκαν στο Παρίσι στο Samsung Mobile eXperience’s Salon d’AI next.

Μοχλός ανάπτυξης για την βιομηχανία των smartphones η οποία τα τελευταία χρόνια της μεταπανδημικής περιόδου παρουσιάζει μια κόπωση, αποδεικνύεται η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζοντας τους χρήστες με νέες δυνατότητες που βελτιώνουν… την ποιότητα ζωής τους. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει το πρόσφατο παράδειγμα της Samsung, του νοτιοκορεατικού κατασκευαστή, που πειραματίστηκε πρώτος με την ενσωμάτωση εκτεταμένων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στα έξυπνα κινητά της τηλέφωνα και ήδη δρέπει τους καρπούς αυτής της καινοτομίας.

Έμφαση στην generative AI στα smartphones

Ήδη από τον Ιανουάριο της τρέχουσας χρονιάς η εταιρεία έκανε το ντεμπούτο της σε αυτόν τον «τομέα», εισάγοντας την νέα εποχή της Galaxy AI και προσφέροντας στον χρήστη πολλαπλά χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών το «AI Live Translate Call» που προσφέρει γλωσσική μετάφραση σε 13 γλώσσες – όχι όμως στα ελληνικά – σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, το «Interpreter» που μεταφράζει τους διαλόγους σε δια ζώσης συναντήσεις, το Chat Assist που προτείνει απαντήσεις σε μηνύματα αναπροσαρμόζοντας κάθε φορά το ύφος ανάλογα με τον παραλήπτη του μηνύματος, το Note Assist, που προβαίνει σε περιλήψεις κειμένου, δημιουργία προτύπων ή ακόμα και στον σχεδιασμό ενός εξωφύλλου και το χρηστικό Circle to search το οποίο δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να κυκλώνει μια περιοχή της οθόνης, μετατρέποντάς την αυτόματα σε αναζήτηση στη Google.

Έξι μήνες αργότερα η εταιρεία προχώρησε σε βελτιώσεις των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στα νέα foldables μοντέλα της, Galaxy Z Flip6 και Galaxy Z Fold6. Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε στο Παρίσι προ ημερών, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται μακράν πιο βοηθητική στην επεξεργασία των φωτογραφιών χάρη στο Αυτόματο Ζουμ που με τη βοήθεια της AI βρίσκει την καλύτερη γωνία λήψης, ή και στο Photo Assist που προσφέρει δημιουργικές επιλογές επεξεργασίας μετά τη λήψη. Παράλληλα βέβαια εισήγαγε την τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες συσκευές, όπως το Galaxy Watch 7, που με την βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, αναλύει τα στάδια του ύπνου με μεγάλη ακρίβεια, ανιχνεύοντας διαταραχές όπως η υπνική άπνοια και παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές για βελτίωση της ποιότητας του ύπνου αλλά και το πολυαναμενόμενο Samsung Ring το οποίο επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της υγείας και ευεξίας του χρήστη.

Αυξάνει μερίδια η Samsung χάρη στο Galaxy AI

Κερδίζοντας την πρωτιά στην ενσωμάτωση τέτοιων δυνατοτήτων στα smartphones, η εταιρεία σχεδιάζει ήδη την επέκταση τους, ειδικά αφότου τα πρώτα δείγματα γραφής είναι θετικά. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Patrick Chomet, Head of Customer Experience του νοτιοκορεατικού κολοσσού σε κλειστό roundtable που συμμετείχε το Insider, το ποσοστό όσων χρησιμοποίησαν από τον Ιανουάριο του 2024 τις λειτουργίες ΑΙ όπως η αυτόματη μετάφραση ή note assist στο κινητό τους τηλέφωνο, προσεγγίζει το 60% με το 90-95% αυτών να δηλώνουν μάλιστα πολύ ικανοποιημένοι από την συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτός είναι και ο λόγος που σύμφωνα με τον ίδιο η εταιρεία σχεδιάζει να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρει η gen AI στα smartphones, αλλά και να εισάγει την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των συσκευών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ελληνικής αγοράς δε, παρότι η συνολική αγορά των smartphones τους πρώτους μήνες κινείται με ρυθμό ανόδου της τάξης του 6% η αύξηση πωλήσεων της Samsung την ίδια περίοδο τρέχει με διψήφιο ποσοστό που φτάνει το 12%-13%. Σε παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα, σύμφωνα με την Counterpoint, το πρώτο τρίμηνο του 2024 η παγκόσμια αγορά smartphones αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με την Samsung να ηγείται «μεριδιακά» της αύξησης αυτής, κερδίζοντας το 20% των παγκόσμιων αποστολών έξυπνων κινητών τηλεφώνων (59,4 εκατ. τεμάχια) έναντι, για παράδειγμα, της Apple, οι αποστολές της οποίας μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση.

Τι δείχνει η πρώτη έρευνα για την χρήση της AI στα smartphones

H συνέχεια δε αναμένεται ακόμα πιο θεαματική αν σκεφτεί κανείς τα ευρήματα πρόσφατης σχετικής έρευνας που έτρεξε η Samsung και παρουσιάστηκε στο Παρίσι καθώς και τα όσα αναφέρθηκαν σε σχετικό roundtable που έλαβε χώρα στην πόλη του φωτός, στο οποίο συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της «τεχνολογικής βιομηχανίας» (σ.σ. Dr. Won-joon Choi, Executive Vice President and Head of Mobile R&D Office, της Samsung, Dr. Daehyun Kim, Executive Vice President and Head of the Samsung Research Global AI Center της Samsung, Don McGuire, Senior Vice President της Qualcomm Technologies, Inc., Jenny Blackburn, Vice President of User Experience for Gemini Experiences & Google Assistant της Google, Dr. Chris Brauer, Director of Innovation in the Institute of Management Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Karine Perset επικεφαλής του AI Unit στον ΟΟΣΑ).

Βάσει της έρευνας που διενήργησε ο Dr. Chris Brauer, Director of Innovation in the Institute of Management Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες της κινητής τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, περισσότεροι από τους μισούς – συγκεκριμένα το 52%, δηλώνουν ότι θα αγκαλιάσουν ακόμη περισσότερο την κινητή τεχνητή νοημοσύνη καθώς η τεχνολογία θα εξελίσσεται.

Η πλειονότητα αυτών μάλιστα συγκεκριμένα το 46%, είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει την κινητή τεχνητή νοημοσύνη ( gen AI στα smartphones) έναντι της τεχνητής νοημοσύνης στους υπολογιστές τους, την οποία χαρακτηρίζει πιθανό να την χρησιμοποιήσει το 32%.

Όσοι δε εξ αυτών χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στις κινητές συσκευές τους φέρεται να μην διευκολύνονται απλώς οι διάφορες «εργασίες» τους αλλά να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της συχνής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι χρήστες του ΑΙ και η ποιότητα ζωής τους

Οι συχνοί χρήστες που αποτέλεσαν το 16% του δείγματος της έρευνας, έχουν περίπου 1,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να αξιολογήσουν την ποιότητα ζωής τους ως καλή έως πολύ καλή

καλή σε σύγκριση με τους σπάνιους χρήστες του AI. Ειδικά στη Νότια Κορέα, τα προαναφερθέντα ποσοστά είναι αυξημένα με το 76% των Κορεατών να εκφράζει ενθουσιασμό για την υιοθέτηση περισσότερης τεχνητής νοημοσύνης και των πιο προηγμένων εργαλείων της.

Πιο παραγωγικοί οι power users

Επίσης, οι συχνοί χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης στα κινητά τηλέφωνα, παρότι πιο στρεσαρισμένοι σκοράρουν υψηλότερα στον δείκτη του αισθήματος παραγωγικότητας (63%) και δημιουργικότητας (54%) καθώς και σε αυτόν της οικονομικής ασφάλειας (57%). Αισθάνονται δηλαδή πιο παραγωγικοί, πιο δημιουργικοί και πιο αυτόνομοι. Η δημιουργικότητα είναι ωστόσο αυτή που ξεχωρίζει με το 52% των συχνών χρηστών της ΑΙ να δηλώνουν πιο δημιουργικοί έναντι του 25% των περιστασιακών, πιο δημιουργικών, χρηστών.

Οι εθνικότητες που ζητούν περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη

Παρότι δε τα ποσοστά των ευρωπαίων χρηστών που επιθυμούν να εισάγουν την τεχνητή νοημοσύνη μέσω κινητού στην καθημερινότητά τους μέσω smartphone είναι χαμηλότερα από αυτά των Κορεατών, παραμένουν υψηλά δεδομένης της πρόσφατης διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων εργαλείων. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το 76% των Κορεατών δηλώνει ότι επιθυμεί να χρησιμοποιεί περισσότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά τους, με τους Γερμανούς να ακολουθούν με ποσοστό 51%. Αντίστοιχα την συχνή χρήση των AI εργαλείων στην καθημερινότητά τους επιθυμεί το 52% των Αμερικανών, το 46% των Γάλλων και το 33% των Άγγλων.

Το μυστικό της ΑΙ ίσως βρίσκεται στο γεγονός ότι είναι η πρώτη τεχνολογία που δεν απαιτεί από τους χρήστες να διαβάσουν κάποιο εγχειρίδιο για την χρήση της. Αντ αυτού η ίδια η τεχνολογία διαβάζει τους χρήστες για να προσαρμόσει τη λειτουργία της στις ιδιαιτερότητες τους, όπως εύστοχα παρατήρησε η συντονίστρια του πάνελ Carolina Milanesi, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ιδρυτής του Heart of Tech και Πρόεδρος του Creative Strategies.

Είτε χάρη σε αυτό είτε χάρη σε άλλα χαρακτηριστικά το σίγουρο είναι ότι οι καινοτόμες προσπάθειες των big tech επικεντρώνονται στο να βελτιώσουν περαιτέρω τα εν λόγω εργαλεία ώστε να γίνουν απαραίτητα στους χρήστες, όπως επεσήμαναν και τα υψηλόβαθμα στελεχη που συμμετείχαν στο πάνλε. Σύμφωνα με τα στελέχη της Samsung δε, ήδη το Galaxy AI χρησιμοποιείται από 100 εκατ. χρήστες οι οποίοι αναμένονται να διπλασιαστούν έως το τέλος του 2025 φτάνοντας τα 200 εκατ. Στόχος που θα επιτευχθεί τόσο με τον «εκδημοκρατισμό» και την «ανθρωποκεντρική προσέγγιση» της τεχνολογίας, όσο και μέσα από την συνεργασία του νοτιοκορεατικού κολοσσού με μεγάλους παίκτες της βιομηχανίας, όπως η Google, καθώς τα AI χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται στις συσκευές είναι μοιρασμένα σε αυτά που λειτουργούν στην συσκευή (on device) και σε αυτά που λειτουργούν μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο (cloud).

«Οι χρήστες μας βιώνουν τώρα τα απτά οφέλη του Galaxy AI, το οποίο καινοτομεί για να παρέχει μια εντελώς ανθρωποκεντρική κινητή εμπειρία AI. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μέσα σε λίγους μήνες, έχουμε εκδημοκρατίσουμε το Galaxy AI, επεκτείνοντας την πρόσβαση σε περισσότερα μοντέλα συσκευών. Πρόκειται για ένα κατόρθωμα που είναι εφικτό μόνο

μέσω της στενής συνεργασίας μας με τους βιομηχανικούς μας εταίρους και της ξεχωριστής προσέγγισής μας στην generative AI, για να φέρουμε στους χρήστες μας την πιο πρακτική, αξιόπιστη και ευέλικτη εμπειρία χρήσης. Μια εμπειρία που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή τους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Won-Joon Choi, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος έρευνας για ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας της Samsung Electronics.