Alpha Bank: Ο Λ. Παπαγαρυφάλλου αναλαμβάνει καθήκοντα Deputy CEO και ο Β. Κοσμάς Chief Financial Officer

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank.

Η Alpha Bank ανακοινώνει την τοποθέτηση του Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου ως Deputy CEO του Ομίλου. Παραμένοντας μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο κ. Παπαγαρυφάλλου, με τη νέα του ιδιότητα, θα επικεντρωθεί περαιτέρω στην επίτευξη των κύριων στρατηγικών στόχων του Ομίλου, με τον Chief Financial Officer, τον Chief Operating Officer, τον Chief International Network καθώς και τον Chief Economist και τον CEO της Alpha Real Estate Services να συνεργάζονται στενά μαζί του για την ενίσχυση των επιδόσεων της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. στις 3.7.2024 ενέκρινε, με ισχύ από 23.7.2024, την τοποθέτηση του κ. Λ.Α. Παπαγαρυφάλλου ως Deputy Chief Executive Officer και Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και την τοποθέτηση του κ. Β.Γ. Κοσμά ως Chief Financial Officer και Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με ισχύ από 23.7.2024, έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος:

− Β.Ε. Ψάλτης, Chief Executive Officer

Μέλη:

− Λ.Α. Παπαγαρυφάλλου, Deputy Chief Executive Officer

− Σ.Ν. Φιλάρετος, Chief of Growth and Innovation

− Σ.Α. Ανδρονικάκης, Chief Risk Officer

− Ι.Μ. Εμίρης, Chief of Wholesale Banking

− Ι.Σ. Πάσσας, Chief of Retail Banking

− Ν.Β. Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel

− S.A. Oprescu, Chief of International Network

− Σ.Ν. Μυτιληναίος, Chief Operating Officer

− Φ.Γ. Μελίσσα, Chief Human Resources Officer

− Γ.Β. Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer

− Β.Γ. Κοσμάς, Chief Financial Officer.