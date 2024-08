Ανάλυση Sky News: Γιατί η Ουκρανία αποφάσισε να εισβάλει στη Ρωσία – Οι τρεις θεωρίες

Όποιος κι αν είναι ο στόχος, η αποστολή δεν είναι χωρίς σημαντικό κίνδυνο. Σύμφωνα με το Sky News, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η επίθεση, αν και τακτικά έξυπνη, θα μπορούσε να ενδυναμώσει το αντιουκρανικό συναίσθημα μεταξύ του ρωσικού κοινού και να διευκολύνει τη Μόσχα να κινητοποιήσει περαιτέρω τον λαό της για να αντεπιτεθεί ακόμη πιο σκληρά.

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις της Ουκρανίας είναι καταπονημένες από την επέκταση της γραμμής του μετώπου στη Ρωσία. Τα στρατεύματα εξακολουθούν να καλούνται να κρατήσουν τη γραμμή έναντι των εισβολέων Ρώσων στρατιωτών και στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια της χώρας του.

Σημαντική αποτυχία για τη Ρωσία

Η εισβολή φάνηκε να πιάνει το Κρεμλίνο εντελώς απροετοίμαστο, κάτι που θεωρείται σημαντική αποτυχία. Ο Πούτιν αναγκάστηκε να στείλει ενισχύσεις στο Κουρσκ την Παρασκευή, σε μία ένδειξη ότι η κατάσταση βρίσκεται πολύ μακριά από το να τεθεί σε έλεγχο, παρά τις διαβεβαιώσεις του στρατιωτικού αρχηγού δύο ημέρες νωρίτερα ότι η ουκρανική επίθεση είχε σταματήσει.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν έχει ακόμη σχολιάσει άμεσα την επίθεση. Άλλωστε, μέσα στον σχεδιασμό της αποστολής περιλαμβάνεται η αυστηρή συγκράτηση των πληροφοριών.

Όμως, τα ουκρανικά στρατεύματα, σε βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξαν ότι είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους τη συνοριακή πόλη Σούντζα. Ένας εκ των στρατιωτών δήλωσε ότι ανήκει στην 61η μηχανοκίνητη ταξιαρχία Στέφοβα και ότι η πόλη ήταν ήσυχη. Δίπλα σε μια ουκρανική σημαία, ο στρατιώτης ανέφερε ότι ο ουκρανικός στρατός είχε καταλάβει τα τοπικά γραφεία της Gazprom.

The Ukrainian advance into Kursk Oblast continues to broaden – Ukrainian troops are now confirmed to have taken the village of Guevo – a small village around 10km due south of the town of Sudzha. pic.twitter.com/gSYxd4O1qv

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) August 11, 2024

