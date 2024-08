Έξι κυβερνητικές παρεμβάσεις για να λυθεί το στεγαστικό ζήτημα

Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ – Στόχος να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να μειωθούν εκείνα που δίνονται για βραχυχρόνια μίσθωση