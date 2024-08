ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ αύριο: Έκκληση Κασσελάκη να κατέβουν οι τόνοι

Παροτρύνω όλες και όλους να κατευνάσουν τους τόνους και να μην τροφοδοτούν τα συστημικά ΜΜΕ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ