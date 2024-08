Εξώδικο της Αθηνάς Λινού στον Παύλο Πολάκη – «Δεν παίρνω λέξη πίσω», απαντά ο ίδιος

Your browser does not support the audio element.

Η κα Λινού κάνει λόγο για συκοφαντικές δηλώσεις στις οποίες προέβη ο βουλευτής Χανίων εναντίον της λόγω της αποπομπής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα