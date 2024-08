Ριζικές-αλλαγές-Κασσελάκη-στον-ΣΥΡΙΖΑ:-Ο-Νίκος-Παππάς-επικεφαλής-της-ΚΟ-στη-θέση-του-Σωκράτη-Φάμελλου

Your browser does not support the audio element.

Για τις θέσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης πρότεινε τους Γιώργο Γαβρήλο, Γιάννη Σαρακιώτη και Νίνα Κασιμάτη – Αιχμές κατά της εσωτερικής «αντιπολίτευσης» – Ζήτησε να δεσμευτούν οι βουλευτές ότι δεν θα αποχωρήσουν