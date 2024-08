Χωρισμένη στα δυο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Η χθεσινή συνεδρίαση ανέδειξε τα δυο αντίπαλα στρατόπεδα με την κοινοβουλευτική ομάδα πλέον να είναι χωρισμένη στα δυο