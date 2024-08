Όλα τα μέτωπα ανοιχτά στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης ζητά από τη Λινού να παραιτηθεί – Πώς αντιδρά ο Πολάκης

Your browser does not support the audio element.

Είναι καταγεγραμμένο το αίτημα που έχουμε κάνει είναι ξεκάθαρο πρέπει να παραδώσει την έδρα της στην πρώτη επιλαχούσα, δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης