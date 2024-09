Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ, τρίτος με 8,5% ο ΣΥΡΙΖΑ – Προηγούνται Ανδρουλάκης, Δούκας στο ΠΑΣΟΚ

Μειωμένα τα ποσοστά της ΝΔ σε σχέση με τις ευρωεκλογές – Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ