Η Γερμανία των άκρων

Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά από το 1945 η ακροδεξιά κερδίζει τις εκλογές σε κρατίδιο στη Γερμανία και ένας νέος άνεμος λαϊκισμού πνέει στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.