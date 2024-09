Ανδρουλάκης: «Η ενότητα του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανοίξει διάπλατα την πόρτα της εξόδου στον κ. Μητσοτάκη»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καυτηρίασε τη πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ