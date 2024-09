ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζήτησε από τον Κασσελάκη εσωκομματικές εκλογές για αλλαγή αρχηγού

Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες εξελίξης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας – Πρόωρες κάλπες ζήτησαν επίσης ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και η Ολγα Γεροβασίλη