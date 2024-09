Αλλαγή σκηνικού στον ΣΥΡΙΖΑ φέρνει η ήττα Κασσελάκη

Ο Παύλος Πολάκης έχει ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος, ενώ και η λεγόμενη «φρουρά Τσίπρα» αναμένεται να βρει το πρόσωπο που θα την εκπροσωπήσει στην κρίσιμη μάχη που θα έρθει