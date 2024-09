Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία και απαλύναμε τον πόνο όλου του ισλαμικού κόσμου

Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε μαθητές ιερατικών σχολείων – Μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης