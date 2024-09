FT: Επιστολή Μητσοτάκη στην φον ντερ Λάιεν – Ζητά ευρωπαϊκή λύση στις στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας

Your browser does not support the audio element.

Σε επιστολή του ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι παθογένειες έφεραν απότομες και μεγάλες ανατιμήσεις, καλώντας τις Βρυξέλλες να δώσουν άμεσα «πολιτική απάντηση» στην «παρατεταμένη κρίση».