Προκαλεί ξανά ο Μίτσκοσκι: Επανέλαβε ότι θα αποκαλεί τη χώρα του «Μακεδονία»

Your browser does not support the audio element.

O πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανέλαβε ότι θα αποκαλεί τη χώρα του «Μακεδονία», επικαλούμενος το «ανθρώπινο δικαίωμα» του.