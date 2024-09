Γκλέτσος στον ΣΚΑΪ: «Με τα χίλια θέλω τον Πολάκη για πρόεδρο – Αν επανεκλεγεί ο Κασσελάκης, θα πάω σπίτι μου»

«Μπαίνω για να βάλω πλάτη, πρέπει να μπούμε γρήγορα στη μάχη για να πέσει ο Μητσοτάκης», προσέθεσε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ