Επίθεση Τσελίκ με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς εναντίον Δένδια: «Προβοκάτορας, τα λόγια του θα πνιγούν στο Αιγαίο»

Ενοχλημένος ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν από την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Καστελόριζο