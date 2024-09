ΗΠΑ: Με το βλέμμα στη Fed η μεγάλη εβδομάδα για τις αγορές

Μία από τις κομβικότερες εβδομάδες των τελευταίων ετών αναμένεται να διανύσουν οι αγορές, καθώς η ώρα της μείωσης των επιτοκίων από τη Fed, όλα δείχνουν πως έχει φτάσει. Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει τη μείωση των επιτοκίων, όμως μένει να φανεί το πόσο θα τα μειώσει η Fed.

Για την ιστορία, η τελευταία φορά που FED μείωσε επιτόκια ήταν στις αρχές της κρίσης του Covid, τον Μάρτιο του 2020, ήτοι 54 μήνες πριν. Αντιθέτως, η τελευταία φορά που αύξησε επιτόκια ήταν πριν από 14 μήνες, από τον Ιούλιο του 2023, όταν η Fed αύξησε για τελευταία φορά το βασικό της επιτόκιο στο 5,25%-5,5%

Ο δείκτης S&P 500 απέχει μόλις 1% από το υψηλό ρεκόρ του Ιουλίου, παρά τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις της αγοράς που προκλήθηκαν από τις ανησυχίες για την οικονομία και τις αμφιταλαντεύσεις σχετικά με το μέγεθος της μείωσης στη συνεδρίαση της Fed στις 17-18 Σεπτεμβρίου.

Μετά από έντονες διακυμάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τα futures της Fed την Παρασκευή έδειξαν ότι οι traders τιμολογούν σχεδόν ίσες πιθανότητες για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης και μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το CME Fedwatch.

Τα μεταβαλλόμενα στοιχήματα αντικατοπτρίζουν ένα από τα βασικά ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι αγορές σήμερα: εάν η Fed θα αποτρέψει την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας με επιθετικές περικοπές, αντί να ακολουθήσει μια πιο αργή προσέγγιση.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις νέες οικονομικές προβλέψεις της Fed και στις προοπτικές των επιτοκίων. Οι αγορές τιμολογούν περικοπές 115 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG αργά το βράδυ της Παρασκευής. Η πρόβλεψη της Fed τον Ιούνιο, συγκριτικά, προέβλεπε μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης για το έτος.

Τα επιθετικά στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων έχουν συμβάλει στην ενίσχυση του ράλι των κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να έχει μειωθεί κατά περίπου 80 μονάδες βάσης από τις αρχές Ιουλίου σε περίπου 3,65%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023.

Αλλά αν η Fed συνεχίσει να προβλέπει σημαντικά λιγότερη χαλάρωση από ό,τι η αγορά για φέτος, τα ομόλογα θα πρέπει να ανατιμηθούν, ωθώντας τις αποδόσεις υψηλότερα, δήλωσε ο Μάικ Μουλάνεϊ, διευθυντής έρευνας παγκόσμιων αγορών της Boston Partners.

Με τον S&P 500 να έχει σημειώσει άνοδο περίπου 18% μέχρι στιγμής φέτος, μπορεί να μην χρειαστούν πολλά για να απογοητεύσει τους επενδυτές η συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα.

Η εστίαση έχει στραφεί στην αγορά εργασίας, καθώς ο πληθωρισμός έχει μετριαστεί, με την αύξηση της απασχόλησης να είναι λιγότερο ισχυρή από ό,τι αναμενόταν στις δύο τελευταίες μηνιαίες εκθέσεις.

Το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο 4,2% τον Αύγουστο, έναν μήνα μετά την πρόβλεψη της Fed ότι θα φθάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο το 2025, δήλωσε ο Oscar Munoz, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομικών εξελίξεων στις ΗΠΑ στην TD Securities. Αυτό δείχνει ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να δείξει ότι θα κινηθεί επιθετικά για να μειώσει τα επιτόκια στο «ουδέτερο» επίπεδό τους, πρόσθεσε.

Η μεταβολή στις αγορές

Οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που υπέστη κατά το καλοκαιρινό της ξεπούλημα. Ενώ ο δείκτης S&P 500 έχει ανακάμψει και στο παρελθόν, αυτή τη φορά είναι μοναδική γιατί δεν καθοδηγείται από τη Big Tech – αντίθετα είναι η σειρά όλων των άλλων.

Τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Nvidia Corp. και η Microsoft Corp. οδήγησαν τα κέρδη του δείκτη αναφοράς μετοχών για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο ετών, με τους επενδυτές να προσελκύονται από την άνθηση των κερδών τους και την έκθεσή τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τώρα οι συναλλασσόμενοι στρέφονται σε τομείς όπως τα ακίνητα, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά εν μέσω φόβων για την εξασθένηση της οικονομικής ανάπτυξης και με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να ετοιμάζεται να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια μόλις την Τετάρτη.

Από την κορύφωση του S&P 500 στις 16 Ιουλίου, οι λεγόμενες «Μεγαλοπρεπείς Επτά» τεχνολογικές μετοχές – Nvidia, Microsoft, Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. και Tesla Inc. – έχουν ως επί το πλείστον υποχωρήσει, με τον δείκτη - Magnificent 7 Index να υποχωρεί κατά 5,3%. Και ενώ ο ευρύτερος δείκτης αναφοράς μετοχών έχει υποχωρήσει λιγότερο από 1% σε αυτό το διάστημα, κυρίως λόγω της υπέρμετρης στάθμισης του S&P σε αυτούς τους ταχέως αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς γίγαντες, οι συνήθως κοιμισμένοι τομείς έχουν οδηγήσει τον δείκτη με μεγάλη διαφορά, με τα ακίνητα και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να κερδίζουν 11%.

Τρεις ακόμη οικονομικές εκθέσεις

Τρεις εκθέσεις αναμένεται να τραβήξουν επίσης το ενδιαφέρον των επενδυτών. Η πρώτη είναι η έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις του Αυγούστου, η οποία αναμένεται την Τρίτη πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Πολλοί αναλυτές αναμένουν μείωση, σε σύγκριση με ένα καλό νούμερο για τον Ιούλιο.

Η δεύτερη είναι η εμπιστοσύνη των κατασκευαστών νέων κατοικιών, από την Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Κατοικιών, η οποία ήταν ιδιαίτερα αδύναμη τον Αύγουστο, με καταθλιπτική ζήτηση, αναγκάζοντας πολλούς κατασκευαστές να μειώσουν τις τιμές. Το μεγάλο θέμα ήταν τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων και πόσο χαμηλά πρέπει να πέσουν τα επιτόκια πριν οι αγοραστές είναι πρόθυμοι να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι η ζήτηση θα ανέβει όταν τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων πέσουν κάτω από το 6%.

Η τελευταία έκθεση είναι η έναρξη κατασκευής νέων κατοικιών, από το Υπουργείο Εμπορίου. Η πρόβλεψη είναι για ένα ποσοστό εκκινήσεων 1,4 εκατομμυρίων μονάδων αμετάβλητο από τον Ιούλιο.

Εμπιστοσύνη για τον πληθωρισμό

Οι εκθέσεις για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η μάχη για την επαναφορά του πληθωρισμού στο 2% δεν έχει ακριβώς τελειώσει, αλλά τα πράγματα κινούνται τουλάχιστον προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για όλα τα στοιχεία σημείωσε άνοδο μόλις 0,2% τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 2,5%. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο πυρήνας του πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3,2%, αρκετά πιο μακριά από τον στόχο της Fed.

Παρά τις παρατεταμένες πιέσεις, οι έρευνες καταναλωτών δείχνουν εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει, αν όχι ανακοπεί εντελώς. Οι ερωτηθέντες σε έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν τον Σεπτέμβριο ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί στο 2,7% τους επόμενους 12 μήνες, η χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διάφορες δυναμικές του πληθωρισμού, ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell δήλωσε στα τέλη Αυγούστου ότι η «εμπιστοσύνη του έχει αυξηθεί» ότι ο πληθωρισμός τείνει να επιστρέψει στο 2%.

Ο Πάουελ δήλωσε στην ίδια ομιλία, που εκφωνήθηκε στο ετήσιο retreat της Fed στο Jackson Hole του Wyoming, ότι η Fed «δεν επιδιώκει ούτε καλωσορίζει περαιτέρω ψύξη των συνθηκών στην αγορά εργασίας».

Η Fed έχει δύο δουλειές – σταθερές τιμές και υγιή αγορά εργασίας – και η πρωταρχική αποστολή φαίνεται ότι πρόκειται να αλλάξει, σημειώνει το CNBC.