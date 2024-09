Κομισιόν:-6-νέοι-εκτελεστικοί-αντιπρόεδροι,-οι-4-γυναίκες

Your browser does not support the audio element.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε σήμερα το νέο Σώμα των Επιτρόπων και τα χαρτοφυλάκιά τους – Ο Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού