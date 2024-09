ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Η προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα»

«Είναι καιρός να μπει τέλος στις πολιτικές που βάζουν τα κέρδη των funds πάνω από τους ανθρώπους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ