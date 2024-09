Ψύχραιμο μήνυμα για επιτόκια από Πάουελ (Fed) – «Θετικός» στο soft landing

Στόχος του Τζερόμ Πάουελ η κατάλληλη προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής που να συνδυάζει τη δύναμη της αγοράς εργασίας, μέτρια οικονομική ανάπτυξη και αποκλιμακούμενο πληθωρισμό. Μείωση επιτοκίων από Fed κατά 50 μονάδες βάσης – Στο 4,75-5% το εύρος του κόστους δανεισμού.

Το μήνυμα πως η μείωση επιτοκίων από Fed κατά 50 μονάδες βάσης που αποφασίστηκε την Τετάρτη, δεν είναι ο νέος ρυθμός χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής απέστειλε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ στη Συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της FOMC, όπου φάνηκε ευχαριστημένος από την αποκλιμάκωση στο μέτωπο του πληθωρισμού.

«Η υπομονετική προσέγγισή μας κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους απέφερε καρπούς. Ο πληθωρισμός είναι πλέον πολύ πιο κοντά στον στόχο μας και πιστεύουμε περισσότερο ότι ο πληθωρισμός κινείται με βιώσιμο ρυθμό προς το 2%», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Fed, ενώ επανέλαβε πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση (έπεται μία στις 7/11 -η πρώτη μετά τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου- και άλλη μία στις 18/12).

Παράλληλα, εξήγησε πως τα εισερχόμενα οικονομικά δεδομένα αποτελούν τον ρυθμιστή των αποφάσεων που θα λαμβάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής. «Μπορούμε να μειώσουμε πιο γρήγορα εάν αυτό καταστεί σκόπιμο, μπορούμε να μειώσουμε πιο αργά, μπορούμε να σταματήσουμε τις μειώσεις εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο», επεσήμανε μετά την επιθετικότερη περικοπή επιτοκίων εδώ και 16 χρόνια.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πλέον πιο σίγουροι ότι με την κατάλληλη προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής είναι εφικτό να διασφαλιστεί η «ήπια προσγείωση» της αμερικανικής οικονομίας (soft landing), να εφαρμόζοντας αποφάσεις, μπορούν να διατηρήσουν τη δύναμη της αγοράς εργασίας με μέτρια οικονομική ανάπτυξη και αποκλιμακούμενο πληθωρισμό.

Διευκρίνισε ταυτόχρονα πως η Fed «παραμένει επικεντρωμένη» στη διττή εντολή της: τον πληθωρισμό και την απασχόληση και εκτίμησε πως με την ανάλογη αναβαθμονόμηση της νομισματικής πολιτικής θα διατηρούν οι απαραίτητες ισορροπίες και δεν θα απειληθεί η αγορά εργασίας και ευρύτερα η αμερικανική οικονομία, ενώ δεν διακρίνει σημάδια ύφεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει μία «διελκυστίνδα» ανάμεσα στους δύο στόχους: οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν περιοριστεί και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί. «Παρακολουθούμε τους κινδύνους και ως προς τις δύο κατευθύνσεις, όμως η ψύχραιμη στάση μας μέχρι τώρα απέδωσε».

Εστιάζοντας, δε, στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ εκτίμησε ότι φλερτάρει με το μέγιστο των δυνατοτήτων της, αν και η απασχόληση έχει κατεβάσει ταχύτητα και οι νέες θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες. Μία από τις αποστολές της Fed είναι να διατηρήσει σε σταθερά επίπεδα τον πληθωρισμό, εξασφαλίζοντας πως η ανεργία θα παραμείνει σε βιώσιμα επίπεδα.

«Προσπαθούμε να επιτύχουμε μια κατάσταση όπου θα αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα των τιμών χωρίς την επώδυνη αύξηση της ανεργίας» αποσαφήνισε, ενώ συμπλήρωσε πως «η οικονομία των ΗΠΑ είναι σε καλή κατάσταση και αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, ενώ ο πληθωρισμός υποχωρεί».

Μάλιστα, ανέφερε πως η FOMC δεν βιάζεται να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική της, καθώς αυτή η διαδικασία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ έσπευσε να προσθέσει πως η αγορά εργασίας δεν είναι πηγή πληθωριστικών πιέσεων. Παραδέχθηκε ότι οι πολίτες στην καθημερινότητά τους σκέφτονται τις υψηλότερες τιμές, κάτι που είναι οδυνηρό.

Τέλος, διαπίστωσε πως ο καιρός των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και η εποχή του λεγόμενου φθηνού χρήματος τελείωσε. «Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή όπου υπήρχαν τρισεκατομμύρια δολάρια κρατικών ομολόγων που διαπραγματεύονταν με αρνητικά επιτόκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μόλις φτάσαμε σε μια σημαντική στιγμή: ο πληθωρισμός και τα επιτόκια υποχωρούν ενώ η οικονομία παραμένει ισχυρή. Οι επικριτές είπαν ότι δεν μπορούσε να συμβεί – αλλά οι πολιτικές μας μειώνουν τα κόστη και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Θα μιλήσω αύριο για το τι σημαίνει αυτό για τους Αμερικανούς» ανέφερε σε tweet από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

