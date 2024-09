Φιντάν: Στόχος της Τουρκίας είναι να βγει από τις αμερικανικές κυρώσεις – Προτιμότερη επιλογή τα F-35

Your browser does not support the audio element.

«Όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας προέβαλαν τη βούληση για την ανάγκη των F-16, εγκρίθηκε από τον πρόεδρό μας, αλλά αυτό μπλοκαρίστηκε στις ΗΠA», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών