Βουλή: Υπερψηφίστηκε η συμφωνία τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης της ΟΛΠ-ΑΕ

Υπέρ τάχθηκε η ΝΔ, «παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και «Σπαρτιάτες»